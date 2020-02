Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 17:45 (Di martedì 4 febbraio 2020) Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LAURENTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETEVILLE E TIVOLI TERME NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA PRIMO MAGGIO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SULLA STATALE SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA AD APRILIA SI RALLENTA SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRA VIA SIRENTE E VIA FOSCOLO NELLE DUE DIREZIONI RIMANENDO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI ... romadailynews

