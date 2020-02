Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 08:45 (Di martedì 4 febbraio 2020) Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E PONTINA SEMPRE IN ESTERNA, RALLENTAMENTI PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELLE USCITE CASILINA E TIBURTINA IN INTERNA, CODE PER TRAFFCO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA CODE IN DIMINUZINE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ORA LOCALIZZATE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA Roma-FIUMICINO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR RALLENTAMENTI E CODE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE SULLA NOMENTANA CODE A TRATTI TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE E ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SULLA SALARIA NEI PRESSI DI MONTEROTONDO SCALO SULLA CASSILA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI TUTTO IN ... romadailynews

