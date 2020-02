Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2020 ore 08:15 (Di martedì 4 febbraio 2020) Viabilità DEL 4 FEBBRAIO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, COME DI CONSUETO NELLE PRIME ORE DEL MATTINO, MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO PARTIAMO DAL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASILINA E APPIA ANCHE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA, E TRA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO CODE PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO PRIME CODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA E FLAMINIA, NELL’ORDINE DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA E DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE CASI, IN DIREZIONE CENTRO ALTRE CODE PER TRAFFICO SULLA NOMENTANA E NOMENTANA BIS NEI DUE CASI ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE CODE SU VIA PALOMBARESE A PARITE DA VIA MARCO ... romadailynews

