‘Trono over’, riavvicinamento in corso tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Ecco gli ultimi sviluppi (Di martedì 4 febbraio 2020) Dalle anticipazioni dell’ultima puntata del Trono Over, sembrava che il rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri fosse entrato di nuovo in crisi. L’ex dama di Uomini e Donne era, infatti, tornata in studio per sfilare con le sue amiche, ma quando le era stata posta la domanda su Riccardo lei non aveva proferito parola, scoppiando però in un pianto del tutto eloquente che aveva fatto capire ai presenti che forse qualcosa si era nuovamente incrinato nel loro rapporto (QUI il post in cui ve ne abbiamo parlato). A confermare la situazione poco idilliaca che stavano vivendo i due ex protagonisti del dating show di Canale 5 ci aveva pensato non solo Ida postando alcune canzoni malinconiche sui social, ma anche Riccardo, che in una diretta di qualche giorno fa (che trovate in apertura del post), aveva chiarito alcuni rumors nati sul web a proposito del motivo delle loro ... isaechia

