Trap o rap, purché se ne parli (Di martedì 4 febbraio 2020) Che mondo strano. Dicono in molti che Sanremo non interessi e intanto sono moltissimi a cercare un motivo per parlarne. Gli esperti musicali snobbano la Trap e il rap… e poi la maggior parte di loro ne parla, spesso per avere attenzioni. Sarà che per i testi che scrivo continuo a pagare il non plauso dei molti fan dei ribelli da cliché. Specialmente trai i discografici che non rischiano e non coltivano ma aspettano di trovare i piatti precotti da supportare con poco sforzo. Preferiscono chi attecchisce nel mercato sparando cazzate, ostentando indole che adori il male “uuuhh che paura che fanno!” (la maggior parte pagliacci che hanno capito il gioco), idolatrando le droghe (quelle che, se vedi certi ragazzini, hanno già bruciato il cervello in modo irrecuperabile, quelle chimiche che ti fai facile mischiando farmaci o cercando il plug amico dell’amico) e il punk ... ilfattoquotidiano

ilfattoblog : Trap o rap, purché se ne parli - psymonic : Ho letto delle dichiarazioni sul fatto che a #Sanremo c’è troppo rap e trap, non sono musica tradizionale! Allora l… - vigan_hasani : Piano rap > piano trap -