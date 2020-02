Tolo Tolo, un mese dopo mi chiedo cosa si aspettassero i detrattori di Checco Zalone (Di martedì 4 febbraio 2020) Ho aspettato un mese dall’uscita dell’ultimo film di Checco Zalone per dire la mia su Tolo Tolo. Molti hanno urlato a Zalone moralista retorico, liquidando la pellicola come “Zalone che non fa ridere” proprio per un’idea poco originale. Mi domando allora cosa si aspettassero. Certo gli incassi di Zalone sono stati inferiori al precedente Quo Vado?, eppure questo non può essere la condanna definitiva per un film che comunque sfiora i 50 milioni di euro, che ha certo monopolizzato le sale delle città italiane (ma questo succede anche con pellicole Disney) e che comunque sarà uno dei maggiori incassi italiani della stagione. Non si tratta di essere detrattori o sostenitori, zaloniani oppure contro-zaloniani, ma di considerare il maggior film italiano della stagione come un termometro culturale del paese, in questo caso sociale e politico (anche Quo Vado? lo era stato). Più Zalone diventa ... ilfattoquotidiano

Noovyis : (Tolo Tolo, un mese dopo mi chiedo cosa si aspettassero i detrattori di Checco Zalone) Playhitmusic - - fruT_Tolo : @violet_hq non avresti dovuto - fruT_Tolo : perché shinwon nella foto di gruppo sta così :-) -