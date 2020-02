Shannen Doherty combatte di nuovo contro la sua malattia: «Il tumore è tornato» (Di martedì 4 febbraio 2020) Shannen Doherty sta combattendo di nuovo contro il suo male. Durante la trasmissione Good Morning America l’attrice di Beverly Hills 90210 e Streghe ha confessato il ritorno del suo tumore: «È al quarto stadio». Shannen Doherty combatte di nuovo contro la sua malattia: «Il tumore è tornato» LEGGI ANCHE> Shannen Doherty ricorda Luke Perry: «Quel suo modo di sorridermi e dirmi “Shan”» Nel 2015 Shannen Doherty aveva cominciato a raccontare la sua battaglia contro il tumore al seno sui social network passo per passo, fino alla notizia data nel 2017, quando annunciò che il suo male era in remissione. Ma il suo ultimo post racconta una storia diversa: è una vignetta dei Peanuts, dove Charlie Brown dice al suo fedele amico Snoopy: «We only live once», viviamo solo una volta. Ma il saggio cagnolino risponde «Wrong! We only die once, we live everyday», “Sbagliato!, moriamo una ... giornalettismo

