Servizi alle persone diversamente abili: più inclusione e partecipazione sociale (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale S4, con il Comune di Pontecagnano Faiano ente capofila, ha approfondito la riflessione in merito alla programmazione del triennio 2019/2021. Il confronto tra i Sindaci e gli Assessori alle Politiche Sociali si è sviluppato, in particolar modo, alla luce della delibera regionale che rimodula l’Ambito Territoriale S4, con la formazione di un altro Ambito sociale, in linea con il distretto sanitario n. 65, comprendente i Comuni di Battipaglia, Bellizzi ed Olevano sul Tusciano. Il Sindaco del Comune capofila di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara ha ribadito “il valore strategico di tale rimodulazione, corrispondendo in forme più razionali alle diverse esigenze territoriali. Come Presidente del Coordinamento Istituzionale mi sono particolarmente impegnato per il conseguimento di questo importante risultato, ... anteprima24

