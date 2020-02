Sci alpino, Italia squadra di riferimento nella velocità femminile. L’importanza della concorrenza interna (Di martedì 4 febbraio 2020) L’Italia sta dominando la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Una stagione finora superlativa per la squadra azzurra che ha già ottenuto 7 vittorie e 20 podi quest’anno e punta a due record: il primo quello delle 10 vittorie totali ottenuto nel 1996-1997, il secondo quello del numero di podi (25), che risale alla stagione 2016-2017. Un serie di strepitosi risultati arrivati soprattutto nelle prove veloci, come dimostrano le ultime settimane di trionfi. Il fine settimana di Bansko è stato l’apoteosi azzurra, con addirittura la quarta tripletta della storia per lo sci femminile Italiano. Vittoria di Elena Curtoni davanti a Marta Bassino e Federica Brigone, ma con le ultime due capaci di salire sul podio anche nelle altre due giornate. Il tutto senza l’infortunata Sofia Goggia, poi rientrata a Rosa Khutor dove ha subito centrato il podio, completando la ... oasport

