Sanremo 2020 | i favoriti per la vittoria

Il Festival di Sanremo, di cui va in onda stasera in diretta dal Teatro Ariston la prima puntata, è uno dei più attesi eventi mediatici italiani di tutto l'anno. Partecipano a questa edizione, la 70esima, ben 24 concorrenti, tra cantanti solisti, coppie di artisti e gruppi. Fanno parte della cosiddetta categoria dei "big", e si esibiranno nelle prime due serate, dodici per volta. Della categoria "nuove proposte" fanno invece parte otto artisti, tendenzialmente più giovani e meno noti. Il direttore artistico e conduttore del festival di Sanremo è Amadeus, presentatore televisivo e ideatore del programma a quiz "L'eredità". Al suo fianco si alterneranno ogni sera Fiorello e Tiziano Ferro, in una sorta di co-conduzione stabile. E per ogni serata è inoltre prevista una diversa coppia di co-conduttrici. Nella prima puntata sarà formata dalla conduttrice di programmi ...

