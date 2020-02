Samsung Good Lock 2020: supporto Android disponibile, i dettagli (Di martedì 4 febbraio 2020) Samsung Good Lock 2020: supporto Android disponibile, i dettagli Era stato già promesso poco tempo fa dall’azienda, finalmente il tanto atteso aggiornamento di Good Lock 2020 è stato rilasciato. L’app è adesso installabile su tutti i dispositivi dell’azienda sudcoreana. Ma cosa fa Good Lock? GL è una applicazione di personalizzazione dell’interfaccia One UI 2.0. Andiamo a scoprire ora cosa può fare questa applicazione e qual è la sua disponibilità. Samsung Good Lock 2020: quando arriva in Italia e cosa fa L’app non è ancora disponibile in Italia (presto lo sarà), al momento c’è solo un APK disponibile ma non viene garantita nessuna sicurezza. Per quanto riguarda le sue funzioni invece si può definire un programma di personalizzazione profonda dell’interfaccia. L’aggiornamento ha reso disponibile la compatibilità con Android ... termometropolitico

RobCiollo : @agosh13 Hai ragione, al momento non appare disponibile dall'Italia, ma puoi trovarla su APKMirror… - geeklinkit : Samsung Good Lock 2020 ora disponibile: le Novita’ - Gizblogit : #Samsung Good Lock 2020: arriva il supporto alla One UI 2.0 #SamsungGoodLock -