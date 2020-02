Saints Row IV- Re-Elected presto disponibile su Nintendo Switch (Di martedì 4 febbraio 2020) Deep Silver ha oggi confermato che Saints Row:IV Re-Elected sarà disponibile per Nintendo Switch il 27 marzo 2020 ed è ora possibile effettuare il pre-order. La versione per Nintendo Switch™ dell'acclamato Saints Row IV includerà ben 25 DLC. I fan di Saints Row che effettuano il pre-order dell'edizione fisica, presso un retailer selezionato, riceveranno anche un fantastico set di Pin Badge presidenziali di Saints Row."Sei il Presidente degli Stati Uniti d'America e devi salvarci tutti, qui sulla Terra. Il boss dei Saints è stato eletto presidente degli Stati Uniti, ma questo è solo l'inizio. Dopo una catastrofica invasione aliena guidata dal malvagio signore della guerra Zinyak, i Saints sono stati trasportati in una bizzarra ricostruzione virtuale di Steelport. Con vecchi e nuovi amici al loro fianco, oltre a un arsenale di super poteri e armi strane, dovranno combattere per ... eurogamer

