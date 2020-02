Rula Jebreal e il suo monologo a Sanremo: «Lo devo a mia madre, morta suicida dopo le violenze subite» (Di martedì 4 febbraio 2020) Dall’elogio al «coraggio di Amadeus» alle anticipazioni del monologo che reciterà questa sera sul palco dell’Ariston, con annessi retroscena di vita privata che ‘giustificano’ la sua presenza a Sanremo 2020. Rula Jebreal, in un’intervista al settimanale Vanity Fair, ha parlato di come la sua storia personale abbia visto molto da vicino i segni e le cicatrici della violenza sulle donne. E, per questo motivo, il suo discorso al Festival della Canzone non sarà politico – come invece sospettavano i sovranisti -, ma sociale per denunciare una piaga globale. LEGGI ANCHE > Amadeus sostiene che anche «la signora Meloni» sarà contenta di ascoltare Rula Jebreal a Sanremo Non sarà un discorso legato alla destra o alla sinistra, dunque. I femminicidi, le violenze fisiche e psicologiche sulle donne e l’atteggiamento patriarcale e maschilista della società – che ... giornalettismo

