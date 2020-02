Parma, «Assenze ingiustificate»: Gervinho si allenerà a parte (Di martedì 4 febbraio 2020) Attraverso un comunicato ufficiale, il Parma ha deciso di prendere posizione sulla spinosa questione Gervinho. L’attaccante ivoriano, il cui trasferimento all’Al-Sadd è sfumato nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato, è stato punito dalla società per non essersi presentato più volte agli allenamenti in attesa della sua cessione. «Il Parma Calcio 1913 comunica che … L'articolo Parma, «Assenze ingiustificate»: Gervinho si allenerà a parte calcioefinanza

