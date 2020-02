Paolo Becchi sulla prescrizione: "Matteo Renzi è come il cane di Berlusconi, mollerà. Ma il governo non cade" (Di martedì 4 febbraio 2020) Paolo Becchi ne è certo, il governo Conte bis andrà avanti nonostante il momentaneo stallo sulla riforma della prescrizione firmata Alfonso Bonafede. L'editorialista di Libero svela uno scenario a tinte fosche, almeno per Matteo Salvini e Giorgia Meloni: "La vicenda del blocco della prescrizione, da liberoquotidiano

CordioliMirco : RT @SoniaLaVera: Paolo Becchi contro Gad Lerner e Repubblica: 'Usano Umberto Bossi, malato, per attaccare Salvini' - Libero_official : 'Matteo Renzi come il cane di Silvio Berlusconi, alla fine sulla #prescrizione mollerà'. Il commento di Paolo Becch… - paolo_solia : RT @MarcelloSanna7: @PBerizzi @repubblica Si, hai ragione. A Castel Rozzone ci sono anche i nazisti. Ma sarebbe veramente ora che ti curass… -