NBA 2019-2020: Minnesota pronta a lanciare l’assalto a D’Angelo Russell, ma attenzione a New York (Di martedì 4 febbraio 2020) D’Angelo Russell, point guard ex Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets, era stato il grande colpo di mercato estivo dei Golden State Warriors, anche se, all’epoca, i maligni già dicevano che la franchigia della California l’avesse preso per scambiarlo durante la stagione. Gli infortuni gravi di Klay Thompson e Steph Curry hanno costretto i vincitori di tre degli ultimi cinque titoli NBA a rivedere le loro ambizioni, dato che da mesi ormai sono fuori dalla lotta per i playoff. Per questo motivo, a tre giorni dalla deadline, sembra veramente molto probabile che Russell possa fare le valigie. Alla finestra, secondo quanto riporta l’insider di Yahoo Shams Charania, ci sono i Minnesota Timberwolves, i quali, da tempo, sono sulle tracce di D’Angelo. Al momento, tuttavia, le due squadre non si sono ancora accordate sul prezzo, dato che i Warriors chiedono ai T-Wolves ... oasport

Eurosport_IT : 'Avevo un discorso scritto, ma dirò qualcosa che viene dal cuore' ?????? Il discorso di LeBron #James per Kobe… - Eurosport_IT : 'Raccoglierò io il tuo testimone' ???? LeBron James scrive il suo ricordo a Kobe Bryant e gli promette che sarà lui… - OA_Sport : NBA 2019-2020: Minnesota pronta a lanciare l’assalto a D’Angelo Russell, ma attenzione a New York -