MotoGP, Jorge Lorenzo è tornato al suo primo amore: la Yamaha (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il maiorchino abbandonò la M1 a fine 2016, per abbracciare Ducati per due anni e Honda per uno. A Sepang, il numero 99 è sceso in pista con la quattro cilindri di Iwata, nel ruolo di collaudatore. foxsports

SkySportMotoGP : ? #UltimOra #MotoGP La @YamahaMotoGP non si ferma: @lorenzo99 tester 2020 Potrebbe essere in pista già a Sepang il… - SkySportMotoGP : ? #UltimOra #MotoGP ?? Jorge #Lorenzo nuovo tester #Yamaha per il 2020 ? ?? Il suo annuncio sui social #SkyMotori… - bandierascacch1 : Oggi, nel terzo giorno del #MotoGP Shakedown, Jorge #Lorenzo è risalito su una #Yamaha da collaudatore: ha chiuso 8… -