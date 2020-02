Meteo, c'è un Caldo FOLLE, imminente crollo Temperatura, venti Forti (Di martedì 4 febbraio 2020) I caldi effetti dell'anticiclone nord-africano uniti ad una decisa ingerenza dei venti di caduta, sono alla base di un lunedì davvero di pura follia sul fronte delle TEMPERATURE. Valori prossimi ai 25-27°C si sono registrati su molti tratti delle aree interne della Sardegna e della Sicilia. Valori simili anche sulla Val Padana occidentale come in Piemonte ma anche su molti angoli dell'area appenninica tosco emiliana. In Piemonte sono stati addirittura battuti dei record che resistevano dal 1990 specie nel torinese e nel cuneese. Anche quella di oggi sarà ancora una giornata piuttosto anomala sul fronte Caldo con una residua influenza dell'alta pressione nord-africana ed una persistenza dei venti di caduta su alcuni tratti del Nord. Ma questo Caldo fuori stagione ha comunque le ore contate. Le correnti da nord cominceranno ad assumere un aspetto sempre più freddo e, ... meteogiornale

