La forestale sarda è in via di smantellamento. E quando la politica interviene fa peggio (Di martedì 4 febbraio 2020) Un incendio da spegnere, una indagine di tipo ambientale da realizzare, un controllo del territorio da effettuare. Pochi sardi, e tanto meno gli italiani, conoscono il Cfva (Corpo forestale e di vigilanza ambientale) della Regione Sardegna. Chi vive nelle aree rurali lo conosce, ma non sa esattamente di cosa si occupa. Non sa che in materia ambientale è uno degli organi pubblici a cui con più sicurezza si rivolgono i pubblici ministeri durante le indagini. Non sa che, da quando esiste, gli incendi in Sardegna non sono così drammatici e mortali come erano prima che, nel 1985, venisse istituito con legge regionale. Non sa che senza il Cfva i controlli sul territorio non avverrebbero, o avverrebbero solamente mediante modalità repressive. E solo chi ha a cuore la Sardegna sa quanto l’ambiente e le aree interne siano temi sensibili. Nel 2015 si tentò di smantellare il Cfva, così come nel ... ilfattoquotidiano

