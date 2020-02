La corsa per entrare nel club dei petrostati (Di martedì 4 febbraio 2020) Nell’attuale fase storica, l’assioma petrolio (o gas) uguale ricchezza non vale più in automatico. O meglio: senza la convergenza di fattori economici e geopolitici favorevoli un Paese che si ritrova, oggigiorno, a scoprire inaspettate ricchezze energetiche nel suo sottosuolo o nel suo offshore non è automaticamente destinato a ripetere l’epopea conosciuta da Stati come l’Arabia Saudita, il Kuwait e il Venezuela nella seconda metà del Novecento. Ovvero una “bonanza” continuamente alimentata dai petrodollari e dalle potenzialità del loro sfruttamento per fini politici ed economici. Amy Myers Jaffe, Senior Fellow for Energy and the Environment del Council on Foreign Relations, ha pubblicato sul sito del suo centro studi un articolo dedicato proprio a questo nuovo sviluppo della politica energetica internazionale. La Jaffe riporta numerosi esempi per ... it.insideover

you_trend : ???? Il voto in #Iowa è ritenuto uno degli appuntamenti più decisivi nella corsa verso la nomina presidenziale per vi… - Maumol : #America2020, parte In @Iowa la sfida aperta fra i #democratici. In corsa per la nomination e @LaStampa ?@SkyTG24? - SkyTG24 : 2 ospedali da consegnare rispettivamente il 3 e il 5 febbraio per far fronte all'emergenza #coronavirus: vi mostria… -