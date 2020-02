Il poster antirazzista di Laika a Roma. "C'è in giro un'epidemia di ignoranza" (Di martedì 4 febbraio 2020) La miglior risposta alla paura è riderci su, ma neanche troppo. In un momento in cui i ristoranti e i negozi cinesi si sono letteralmente svuotati a causa del panico generato dal coronavirus, nel quartiere più multietnico di Roma, l’Esquilino, è apparso un murales che ricorda a tutti quale sia la vera epidemia contagiosa: l’ignoranza. L’attacchina, come lei stessa si definisce, è Laika, street artist della Capitale che già in passato aveva fatto parlare di sé con i murales su Matteo Salvini e Daniele De Rossi. “Non è un murales, è un poster!”, tiene a specificare Laika parlando a Huffpost. Visualizza questo post su InstagramC’è in giro un’epidemia di ignoranza... Dobbiamo proteggerci!!! Gli unici virus che dobbiamo estirpare sono il razzismo e la psicosi. Sosteniamo la comunità cinese in questo momento ... huffingtonpost

