Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia disperata per il tradimento del fidanzato Pietro: «Lo capisco se mi lascia, io sono vecchia» (Di martedì 4 febbraio 2020) Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia disperata per il tradimento del suo Pietro: «Lo capisco se milascia, io sono vecchia». Sul settimanale Nuovo in edicola martedì usciranno delle foto su un presunto tradimento di Pietro, fidanzato di Antonella Elia. Durante la diretta della nona puntata del Grande Fratello Vip 2020, Andriana Volpe è stata incaricata da Alfornso Signorini a raccontare ad Antonella Elia delle foto di un presunto tradimento del fidanzato Pietro che verranno pubblicate dal settimanale Nuovo. «Il giornale “Nuovo” ha fotografato Pietro con una bionda, si vede da dietro. Le foto le ho viste, facciamo questo di mestiere, tu stai facendo il programma più importante del palinsesto televisivo ed è normale che tu sia estremamente papabile. Lo hanno fotografato – spiega con fare materno e delicato Adriana Volpe – dove lei è di schiena, potrebbe essere ... newscronaca.myblog

