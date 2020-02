Gessica Notaro stasera a Sanremo 2020 con una canzone sulla violenza contro le donne (Di martedì 4 febbraio 2020) Si è parlato molto nella conferenza stampa di oggi, a poche ore dal Festival di quello che accadrà nella prima serata del 4 febbraio 2020. Oggi come saprete sul palco al fianco di Amadeus ci saranno Diletta Leotta e Rula Jebreal e si parlerà di violenza contro le donne. A tal proposito i giornalisti chiedono come mai non ci sarà in gara una canzone dedicata al tema. Amadeus quindi anticipa quella che doveva essere una sorpresa ( anche se se ne era parlato su molti siti ): ci sarà Gessica Notaro con un brano dedicato proprio al tema. La storia di Gessica è molto conosciuta: il suo ex fidanzato tentò di ucciderla gettandole addosso dell’acido. Gessica si è salvata, il suo volto è stato sfigurato, la sua vita è cambiata per sempre ma non ha mollato. E oggi è una testimone di una storia di coraggio, ma anche di un amore malato che ha caratterizzato la sua vita. Gessica ... ultimenotizieflash

