Diletta Leotta sceglie Etro per Sanremo 2020, Rula Jebreal invece in Giorgio Armani (FOTO) (Di martedì 4 febbraio 2020) Le abbiamo viste eleganti ma sobrie visto anche l’orario, le due donne scelte da Amadeus per la prima serata del Festival di Sanremo 2020. Due donne molto diverse tra loro ma con la stessa voglia di portare su quel palco dei temi molto forti. Parliamo di Diletta Leotta e Rula Jebreal che hanno calcato il palco di Sanremo questa sera. Grande attesa, oltre che per quello che hanno da dire, anche per come lo diranno! I look delle donne sul palco di Sanremo sono sempre molto attesi. Diletta Leotta ha scelto la casa di moda Etro, ha sfoggiato anche questa mattina un abito casual dello stesso marchio. Al mattino l’abbiamo vista con shorts bianchi e camiciona larga bianca con stivali marroni e cintura dello stesso colore. Per la prima serata invece abito lungo, come aveva già annunciato in conferenza stampa. Per Rula Jebreal invece l’eleganza di Giorgio Armani. ... ultimenotizieflash

