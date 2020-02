Diletta Leotta e le dichiarazioni sul Festival di Sanremo (Di martedì 4 febbraio 2020) Diletta Leotta è una conduttrice televisiva e radiofonica italiana che sarà protagonista di Sanremo al fianco di Amadeus nella prima e nell’ultima serata del Festival. La bellissima ventottenne (che su Instagram conta quasi 6 milioni di followers) ha raccontato qualche curiosità sulla sua vita in un’intervista esclusiva a Chi, disponibile da domani. Amo prendermi rischi, nel lavoro e nella vita sentimentale. Da piccola ero razionale e inquadrata, adesso sono più spericolata. Infatti sono a Sanremo Per quanto riguarda invece le colleghe del mondo della televisione la Leotta spende parole gentili che rivelano una sincera ammirazione: Mi piacciono il modo empatico in cui Antonella Clerici arriva al pubblico, la grinta di Simona Ventura, la serietà di Ilaria D’Amico, l’ironia di Belen e poi Alessia Marcuzzi: quando conduceva “Colpo di fulmine” mi faceva impazzire, ... trendit

MondoTV241 : Sanremo 2020, cosa faranno nella prima serata Rula Jebreal e Diletta Leotta? #Sanremo2020 #RulaJebreal… - repubblica : Sanremo 2020, si alza il sipario: Amadeus va in scena con Rula Jebreal e Diletta Leotta - flamanc24 : RT @alaffranchi: Il resto della serata Giovani: Eugenio in via di Gioa vs Tecla; Fadi vs Leo Gassmann Tiziano Ferro: Nel blu dipinto di blu… -