Coronavirus, non è infetto l’italiano rimasto a Wuhan (Di martedì 4 febbraio 2020) Il giovane italiano, rimasto a terra a scopo precauzionale, ha svolto gli esami del caso. Gli altri 56 connazionali sono atterrati ieri a Pratica di Mare. Arriva una bella notizia per la famiglia di uno degli italiani rimasti a Wuhan a scopo precauzionale. Parliamo di un nostro giovane connazionale, che non è potuto salire sull’aereo … L'articolo Coronavirus, non è infetto l’italiano rimasto a Wuhan proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

AnnaAscani : Non sono né signore, né ragazze. Sono tre ricercatrici. Tre dottoresse. Non è possibile che quando si tratta di don… - stanzaselvaggia : In questo continuo sottolineare che il coronavirus sia stato isolato da tre donne (pensate, non una, ma addirittura… - RobertoBurioni : Se guidate con prudenza e non fate incidenti questo non significa che essere prudenti è inutile. Vale lo stesso per… -