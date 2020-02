Coronavirus, l’effetto farfalla fa tremare l’economia globale (Di martedì 4 febbraio 2020) L’epidemia del nuovo Coronavirus ha scatenato il panico in tutto il mondo. Il problema è che la psicosi di massa non riguarda soltanto l’aspetto sanitario, con tutti i rischi legati alla diffusione del contagio nei cinque continenti, ma anche quello economico. In poche parole, l’economia globale si è arrestata, e la causa indiretta di questo choc inaspettato è da imputare alla comparsa del 2019-n-Cov. Come sottolinea l’HuffPost, si è creato una sorta di effetto farfalla. Prima sono crollate le borse di Shanghai e Shenzen, con 420 miliardi di capitalizzazione finita in fumo; a seguire abbiamo assistito a un calo improvviso della domanda di petrolio, con un conseguente taglio della sua produzione e un ribasso dell’indice Pmi manifatturiero ben al di sotto le attese. Non è certo finita qui, perché gli analisti hanno intravisto all’orizzonte altri effetti ... it.insideover

