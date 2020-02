Amadeus: "Sarà il Festival delle donne". Jebreal: "Dirò cose che ho faticato a dire a me stessa" (Di martedì 4 febbraio 2020) La sua presenza è stata incerta sino all’ultimo, ma dopo una polemica ormai spenta, Rula Jebreal si prepara all’avventura sanremese. Durante la conferenza stampa nel giorno della prima del Festival, la giornalista al fianco di Amadeus e Diletta Leotta, chiarisce il suo ruolo durante la prima serata della kermesse: parlerà di violenza di genere. “Sono molto felice di essere qui”, dice ai giornalisti in sala stampa, “Vorrei discutere di un’emergenza nazionale e internazionale. Mentre parlo ci sono molte donne che vengono messe in prigione per il diritto al voto. Solo perché chiedono di guidare una macchina. Questo è un tema apartitico, culturale. Ammiro il coraggio di Amadeus di parlarne. Sono felice di farlo anche davanti a mia figlia perché dirò delle cose che non ho mai detto neanche a me stessa fin ... huffingtonpost

