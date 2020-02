Al Bano e Romina a Sanremo 2020: lui sfiora la caduta dalle scale! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Al Bano rischia la caduta al Festival di Sanremo 2020: Romina Power lo salva Prima serata del Festival di Sanremo 2020 che ha visto tra gli ospiti di Amadeus anche Al Bano e Romina. Il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale popolare ha annunciato Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power che trentatré anni fa era sul palco dell’Ariston, perchè la madre era incinta proprio di lei. Al Bano ha rischiato di cadere dalla scala nel momento in cui stava scendendo con Romina Power. Una (quasi) caduta che non è passata inosservata al pubblico presente in teatro e ai telespettatori da casa e che è stata evitata dalla prontezza di Romina Power. Per fortuna non è successo quello che poteva accadere e i due hanno iniziato a cantare i loro successi più celebri, annunciati dalla figlia Romina Carrisi. I ‘Reali di Cellino San Marco’ hanno scatenato ... lanostratv

trash_italiano : AL BANO E ROMINA CONTRO LE SFERE. #Sanremo2020 - insopportabile : Prima Rita Pavone, poi Al Bano e Romina: manca Pippo Baudo e il Totip e abbiamo chiuso il cerchio. #Sanremo2020 - alaffranchi : Il resto della serata Giovani: Eugenio in via di Gioa vs Tecla; Fadi vs Leo Gassmann Tiziano Ferro: Nel blu dipinto… -