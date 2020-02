Val Badia, incidente mortale sulle piste: sciatore si schianta contro un albero e muore (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’incidente mortale è avvenuto lungo una pista di Corvara, nella provincia autonoma di Bolzano, nei pressi dell'impianto di risalita. La vittima è un cittadino russo, un turista che era in vacanza in Italia. L'uomo ha improvvisamente sbandato mentre era sugli sci finendo a forte velocità fuori pista dove purtroppo si è schiantato contro un albero. fanpage

TgrRaiTrentino : Incidente sulle piste della val Badia. Muore uno sciatore russo di 34 anni - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: Ancora un incidente mortale sulle piste da sci. E' accaduto questa mattina poco prima delle 10 a Corvara, in Alta Badia.… - Trentin0 : Turista russo contro un albero sulle piste di Corvara, morto. Si tratta di un 34enne di Mosca che si trovava in vac… -