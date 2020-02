Un paziente arrivato ieri allo Spallanzani è in gravi condizioni. In corso test sul coronavirus (Di lunedì 3 febbraio 2020) "E' ricoverato presso la struttura un paziente straniero, arrivato in tarda serata ieri in condizioni compromesse e attualmente si trova in rianimazione. Al paziente è stato somministrato anche il test per il nuovo Coronavirus e si attendono i risultati che verranno comunicati non appena disponibili". E' quanto si legge nel bollettino medico dello Spallanzani diramato oggi. ​ "In questo momento sono ricoverati presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani 19 pazienti e sono tutti sotto osservazione", si legge ancora nel bollettino medico diramato oggi dall'istituto, che prosegue: "In questo momento sono ricoverati presso l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani 19 pazienti e sono tutti sotto osservazione". Per quanto riguarda la coppia di coniugi cinesi positivi al test del nuovo coronavirus, ricoverata allo Spallanzani, ... agi

LadyStark32 : RT @GermanoDottori: *++ Coronavirus:Spallanzani,nuovo paziente in rianimazione ++* In corso test, in attesa dei risultati (ANSA) - ROM… -