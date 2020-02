Super Bowl 2020: Jennifer Lopez e Shakira si esibiscono all’Halftime Show – JLo eclissa la collega (Di lunedì 3 febbraio 2020) Se l’anno scorso il Super Bowl dei Maroon 5 è stato un mezzo disastro (almeno per me), questa volta Jennifer Lopez e Shakira ci hanno regalato un Halftime Show perfetto! Hit, coreografie curate, cambi d’abito, remix azzeccatissimi ed effetti speciali, è stato tutto praticamente perfetto. Forse l’unica nota stonata è stata l’entrata in scena di Shakira, davvero poco d’effetto, per nulla iconica. La cantante colombiana è stata bravissima come sempre, look impeccabili, coreografie sexy e scelta perfetta dei brani, ma con l’arrivo di JLo lo spettacolo ha preso un’altra piega. Già dal suo ingresso su un palo da lap dance e fasciata in un abito in pelle firmato Versace, Jennifer ha rubato la scena alla collega. Se per tutte le sue hit Shakira ha mantenuto lo stesso “colore”, JLo ci ha trascinati in diverse atmosfere ad ogni cambio di ... bitchyf

