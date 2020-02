Super Bowl 2020, Halftime Show: spettacolo a Miami con Shakira e Jennifer Lopez | VIDEO (Di lunedì 3 febbraio 2020) Super Bowl 2020, l’Halftime Show con Shakira e Jannifer Lopez Super Bowl 2020 Halftime Show – Brillante prova di Shakira e Jennifer Lopez al Super Bowl 2020: le due attesissime star si sono esibite nell’intervallo del Super Bowl LIV, la finale NFL tra San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs. Quindici minuti di grande spettacolo per le milioni di persone collegate in mondovisione. Lo Show, come annunciato dalle due cantanti, è stato dedicato a Kobe Bryant, deceduto a 41 anni in un tragico incidente in elicottero assieme alla figlia Gianna. Le due popstar latino-americane hanno ballato e cantato alcuni dei loro grandi successi, mentre l’esecuzione dell’inno nazionale statunitense pre partita NFL è stata affidata a Demi Lovato. CHI HA VINTO IL Super Bowl 2020 Shakira, compagna del difensore del Barcellona Gerard Piqué, ha aperto lo spettacolo all’Hard ... tpi

