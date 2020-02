Skoda Vision In - Prime immagini del prototipo all'Auto Expo di Nuova Delhi (Di lunedì 3 febbraio 2020) La Skoda presenta in anteprima la Vision In all'Auto Expo di Nuova Delhi, in programma dal 5 al 12 febbraio 2020, confermando così la sua strategia per il mercato indiano. Si tratta infatti della anticipazione concreta di un modello che sarà commercializzato localmente, pensato per le specifiche esigenze della clientela di questo mercato. In India piace lo stile off-road. Lunga 4,25 metri e sviluppata sulla piattaforma modulare Mqb, la Vision In introduce diverse novità stilistiche rispetto ad altri modelli globali della gamma, pur mantenendo un legame con l'immagine del marchio. Lo spirito da Suv è evidenziato dai componenti esterni di plastica applicati ai paraurti (dotati anche di inserti di alluminio), ai passaruota e alle minigonne, che creano un forte contrasto con la verniciatura arancione. La mascherina mantiene una forma familiare, ma introduce l'illuminazione degli ... quattroruote

