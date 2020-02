Sindacati militari, le Forze armate subiscono la resistenza dei conservatori. Ma isolarle sarebbe un tradimento (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il 16 gennaio, alla libreria Odradek di Roma, Michele Di Giorgio, ricercatore all’Università di Pisa, ha presentato il suo saggio Per una polizia nuova (Viella, 2019), che ripercorre tutta la storia del movimento per la riforma della Pubblica Sicurezza, dal 1969 fino al 1981. Tra il pubblico c’era anche Angela Fedeli, vedova di Franco Fedeli, quel partigiano e giornalista che tanto aveva contribuito alla causa dei poliziotti quando era direttore delle riviste Ordine Pubblico e Polizia e Democrazia. A introdurre l’incontro c’era Silvano Filippi, segretario nazionale del Siulp, cioè proprio di quel sindacato che nacque a Roma il 4 maggio del 1980, prima ancora della legge di riforma, anche grazie alla vicinanza della Confederazione Cgil-Cisl-Uil. Filippi ha raccontato quanto fu difficile per il movimento sostenere e affermare le ragioni della democratizzazione del “Corpo delle Guardie di ... ilfattoquotidiano

ilfattoblog : Sindacati militari, le Forze armate subiscono la resistenza dei conservatori. Ma isolarle sarebbe un tradimento - Noovyis : (Sindacati militari, le Forze armate subiscono la resistenza dei conservatori. Ma isolarle sarebbe un tradimento)… - cambiamainulla : @FMCastaldo @EnrichettaNegri Sarebbe la fine.. sui sindacati militari passo indietro (nessuno della commissione dif… -