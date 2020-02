Siamo più simili a Aimee Gibbs che a Maeve di Sex Education

Il padre di Bortuzzo - a un anno dal ferimento del figlio : "Siamo più forti di prima" : ″È passato un anno, più forti di prima, daje”. È il messaggio che Franco Bortuzzo ha pubblicato oggi sul suo profilo Facebook, a un anno di distanza dal ferimento del figlio Manuel, raggiunto da un colpo di pistola alla schiena a Roma e da quel giorno costretto su una sedia a rotelle. Sul social il padre pubblica una foto del giovane che mostra un tatuaggio sul braccio sinistro che raffigura due putti.Gli autori ...

Niente più plastiche monouso - lo dice l’Europa. Noi Siamo pronti o cercheremo un trucco? : Passata la bufera delle elezioni regionali, con il dibattito che sembra essere stato dedicato principalmente all’uso del citofono, possiamo tornare per un po’ a occuparci di argomenti un po’ più fondamentali, come quello dei rifiuti. Vi ricordate di qualche mese fa quando era venuto fuori che la bioplastica, marcata come “biodegradabile”, non si degradava negli impianti di compostaggio esistenti? Bisognava buttarla nell’indifferenziato. Dopo la ...

Al bancone. Niente alcol - Siamo bimbi. L’era dei mocktail conquista i più piccoli : A base di tè, acqua o frutta, con le spezie a insaporire, costano come un normale cocktail. Possono berli i minorenni ma piacciono anche agli adulti attenti alla salute

Pd : Zingaretti - ‘io più forte? Siamo uniti e unitari’ : Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Se sono più forte? Ma io sento una grande solidarietà nel Pd, siamo uniti e unitari”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingareti, ai cronisti al Nazareno. L'articolo Pd: Zingaretti, ‘io più forte? siamo uniti e unitari’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Regionali - Zingaretti : “Siamo molto contenti del risultato del Pd. Oggi Salvini ha perso le elezioni. La maggioranza esce più forte e il governo rafforzato” : “Siamo molto contenti del risultato del Pd, mi sembra che il risultato del 4 marzo è alle nostre spalle, Oggi Salvini ha perso le elezioni, il Pd è il pilastro fondamentale di un campo di forze intorno al quale costruire un campo contro una forza estremista come la Lega”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, commentando i risultati delle elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria. “Dato ...

Elezioni in Emilia Romagna - le Sardine : «Siamo molto più di una alternativa alla destra» – Live : Elezioni Regionali 2020 in diretta LiveRisultati Regionali 2020 in Emilia Romagna in diretta Live Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni seguono lo spoglio elettorale da Bentivoglio. Stefano Bonaccini da Casalecchio di Reno. I comitati dei candidati in gara si trovano entrambi nell’hinterland di Bologna. Ma c’è una terza forza politica in campo che ha scompaginato ogni calcolo e previsione per questa tornata elettorale: le Sardine. ...

L'età in cui Siamo più infelici? I 47 anni : Si dice che la vita cominci a 40 anni. Eppure, solo poco tempo dopo, si tocca il picco della tristezza: l’età dell’infelicità sarebbero i 47 anni, almeno secondo un nuovo studio pubblicato dal National Bureau of Economic Research. Esisterebbe una «curva della felicità» a forma di U, nel corso della vita delle persone, che tocca il punto più basso a 47,2 anni (già, è proprio l’età ...

Emis Killa single : "Io e la madre di mia figlia non Siamo più insieme" - : Luana Rosato Emis Killa e Tiffany Fortini si sono lasciati: il rapper lo annuncia sui social e la sua ex compagna spiega che tutto è finito perché succede che "due persone non vedano più la vita nella stessa maniera" La storia d’amore tra Emis Killa e Tiffany Fortini è finita: dopo quasi otto anni d’amore e la nascita di una figlia, il rapper ha annunciato di essere nuovamente single. Non avvezzo al gossip, Emis Killa ha deciso di ...

D’Angelo : “Siamo stati la squadra che ha fatto soffrire di più il Benevento” : Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le parole di Luca D’Angelo al termine dell’impegno di campionato che ha visto il Pisa essere ospite del Benevento. L’allenatore di Pescara ha commentato la prestazione della sua squadra, scesa in campo questa sera al “Ciro Vigorito” per affrontare i giallorossi di Filippo Inzaghi. Questi i temi affrontati in conferenza stampa dal tecnico della compagine ...

Ci Siamo assuefatti a Salvini : la sua violenza non ci indigna neanche più : Salvini contro la Corte costituzionale: ci siamo assuefatti alla sua violenza Ieri sono accaduti due fatti. Il primo normale, anzi, addirittura sano, all’interno di una democrazia: la Corte Costituzionale ha bocciato il referendum sulla legge elettorale proposto dalla Lega. Il secondo anomalo, pericoloso, a tratti persino eversivo: la reazione scomposta, a tratti violenta, di Matteo Salvini. Eppure, per una stortura endemica e radicata ...

Il playback nei live e nei concerti è molto più diffuso di quanto penSiamo : Lunedì scorso al Barone Rosso avevo come ospite un’icona come PHIL PALMER, uno dei migliori chitarristi oggi al mondo. Ha suonato anni con Eric Clapton, Dire Straits, George Michael, Iggy Pop (chiamato da David Bowie), Pete Townshend e Roger Daltrey degli Who, Tina Turner, David Sylvian e Sakamoto, Bob Geldof, Bob Dylan, Renato Zero, Lucio Battisti, Eros Ramazzotti, Pino Daniele, etc. La sua chitarra è in almeno 5.000 brani e Phil ha fatto e fa ...

Bari - morto Mimmo Lerario - chef del ristorante “Ai 2 Ghiottoni” : “Ora Siamo più soli” : Il ricordo sulla pagina Facebook del ristorante “Ai 2 Ghiottoni” di Bari, dove lo chef “Mimì” lavorava da anni: “Purtroppo è venuto a mancare uno dei nostri chef storici, il grande Maestro Mimmo Lerario. Una persona umile, professionale, gentile, sempre rispettosa, lavoratore onesto e scrupoloso”.Continua a leggere

Libia - Conte : “Non posSiamo accettare altre truppe. Dialogo e alla diplomazia sono sempre sempre più efficaci delle armi” : “Lavoreremo insieme per Berlino e per raccogliere tutte le possibili opportunità per indirizzare una soluzione in Libia che sia politica. Il primo passo è il cessate il fuoco, non importante se formale o sostanziale ma duraturo”. E’ quanto è tornato a ribadire il presidente Giuseppe Conte, in visita ad Algeri. “Non possiamo accettare altre truppe militari – ha aggiunto Conte – questo è il momento del Dialogo e ...

Alfonso Signorini su Salvo Veneziano : “Una brutta pagina di televisione - non posSiamo accettare più certe schifezze” : Alfonso Signorini apre la terza puntata del Grande Fratello Vip 2020 con una lunga analisi su quello che è successo nella casa: "Una brutta pagina di televisione però coglieremo l'occasione per parlare della violenza sulle donne". Con Salvo Veneziano c'erano anche Patrick, Sergio e Pasquale: "Come è possibile che abbiate riso di queste scempiaggini?".Continua a leggere