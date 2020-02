Sassuolo Roma | Cristante è isolato | ci sono troppi buchi in mezzo

Sassuolo Roma : Toljan e l’importanza delle corsie estene : Toljan è stato straripante in Sassuolo-Roma. Con il 4231, i neroverdi sfruttano molto bene le catene laterali In Sassuolo-Roma, Toljan è stato il giocatore con più passaggi chiave dei neroverdi: ben 3, tra cui l’assist per Caputo. D’altronde, da quando è passato al 4231, De Zerbi vuole sfruttare molto di più le catene laterali: ci sono continue combinazioni tra terzino e ala, con i primi che sono tempestivi e veloci nel sovrapporsi ...

Sassuolo Roma : Caputo e Djuricic creano costanti spazi tra le linee : Caputo e Djuricic hanno fatto la differenza in Sassuolo-Roma. I loro movimenti tra le linee hanno messo in difficoltà Cristante La Roma ha sofferto tantissimi aspetti tattici al Mapei Stadium. Uno su tutti, la copertura degli spazi centrali. Con Veretout più alto che pressava in avanti, Cristante era spesso isolato in mezzo. I costanti movimenti venire incontro di Djuricic e Caputo hanno seminato il panico, col Sassuolo che aveva costantemente ...

Roma - la furia di Petrachi all’intervallo con il Sassuolo : cos’è successo negli spogliatoi : Sotto 3-0 (con le reti segnate in poco più di 20 minuti), durante l'intervallo di Sassuolo-Roma, nello spogliatoio giallorosso è accaduto di tutto: il ds Petrachi, furibondo, sarebbe entrato per redarguire tutti i giocatori. Nella ripresa c'è stata la reazione che però non ha evitato la sconfitta. Oggi, faccia a faccia tra Fonseca e la squadra.Continua a leggere

Sassuolo - De Zerbi : «Serata bellissima. Roma? Il miglior calcio d’Italia» – VIDEO : Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, analizza la bella vittoria contro la Roma: ecco il commento dell’allenatore Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Roma. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo. DE Zerbi – «Oggi c’è venuto tutto bene. Quando rubiamo palla, basti vedere i gol con la Spal, andiamo subito in avanti. Quando c’è da forzare in avanti va ...

Roma travolta al Mapei - Sassuolo rifila il poker e s’impone 4-2 : La Roma salva la faccia ma non evita una sconfitta che avrebbe anche potuto assumere dimensioni più ampie. Il Sassuolo rifila il poker e s'impone 4-2. Doppietta di Caputo e gol di Djuricic nel primo tempo. I giallorossi rialzano la testa nella ripresa e si avvicinano con Dzeko (gol n.100 da quando è nella Capitale) e col rigore di Veretout, assegnato quando la squadra di Fonseca era già in dieci per il doppio giallo a Pellegrini. Una prodezza di ...

Sassuolo - De Zerbi : «Volevamo determinare la partita. Rispettiamo la Roma» : Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, analizza la bella vittoria contro la Roma: ecco il commento dell’allenatore Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Roma. Ecco le parole del tecnico del Sassuolo. DE Zerbi – «Oggi c’è venuto tutto bene. Quando rubiamo palla, basti vedere i gol con la Spal, andiamo subito in avanti. Quando c’è da forzare in avanti va fatto. La fase difensiva è ...

Alta tensione in casa Roma dopo la sconfitta con il Sassuolo - un calciatore a Fonseca : “non puoi giocare così” : Alta tensione in casa Roma. Giallorossi sconfitti nettamente dal Sassuolo al Mapei Stadium per 4-2. Un primo tempo da incubo, una ripresa migliore ma comunque non sufficiente. Ora il quarto posto è seriamente a rischio. Atalanta che potrebbe approfittare del passo falso della squadra di Fonseca. In caso di successo dei bergamaschi la Roma diverrebbe quinta con due punti di svantaggio. Al fischio finale, tensione tra Paulo Fonseca e Edin ...

Figuraccia Roma : il Sassuolo ne fa 4 - espulso Pellegrini : Roma – Una Roma rimasta a Trigoria esce sconfitta per 4-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo dopo aver disputato la peggior partita della stagione. La squadra di De Zerbi restituisce lo stesso parziale di un girone fa con le stesse modalità, o quasi. La sua squadra regola i giallorossi già dopo 26 minuti, segnando 3 gol e demarcando lacune gigantesche tra la difesa Romanista. In gol due volte Caputo e poi Duricic prima ...