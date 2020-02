Sardine, per non dispiacere a nessuno rischiate l'estinzione (Di lunedì 3 febbraio 2020) Cari Andrea Garreffa, Roberto Morotti, Mattia Santori, e Giulia Trappoloni (rigorosamente in ordine alfabetico), per un gesto spericolato che si è rivelato lucido e improcrastinabile (chiamare alla piazza contro Salvini e la sua politica anticostituzionale), siete diventati il catalizzatore di speranze di massa che si stavano rassegnando nell’apatia, disperatamente. “Moltitudine di storie soggettive e di desideri”, le avete definite da ultimo, “incontro fra generazioni”, cittadini che “amano la politica” ma si sentono “orfani di rappresentanza”. Ma soprattutto, fin dal primo istante, che considerano bussola la Costituzione, la prendono sul serio e chiedono ai politici di fare altrettanto, realizzandola.Credo siate perfettamente consapevoli che le ondate di speranze che avete suscitato, espresse in partecipazione oltre ogni ... huffingtonpost

fattoquotidiano : LE SARDINE DAI BENETTON Polemiche e presa di distanze nel movimento per l’incontro a Fabrica col padrone di Autost… - NicolaPorro : Evviva gli #avvocati che contestano #Davigo. Un altro processo per #Salvini. #Soros ci fa la lezione su #clima e… - Fontana3Lorenzo : Le sardine vanno alla corte di Benetton. La triste fine del movimento spontaneo, per il popolo, contro i poteri fo… -