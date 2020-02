Sanremo 2020: ospiti e scaletta della prima serata martedì 4 febbraio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sanremo 2020 scaletta prima serata e ospiti Sul palco dell’Ariston arrivano Pier Francesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e la cantante Emma Marrone, che si esibirà anche dal vivo con alcuni pezzi del suo album Fortuna. Ma tutti sono a Sanremo per presentare l’ultimo film di Gabriele Muccino di cui sono interpreti. Attesa per Tiziano Ferro e per il ritorno del mattatore Fiorello. La prima serata del Festival di Sanremo accoglie il ritorno della coppia Al Bano e Romina Power, per la presentazione di un brano inedito. Amadeus e le vallette della prima serata del Festival di Sanremo Ad affiancare Amadeus il 4 febbraio 2020 ci saranno due bellezze: Diletta Leotta e Rula Jebreal L'articolo Sanremo 2020: ospiti e scaletta della prima serata martedì 4 febbraio proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

