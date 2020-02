Sanremo 2020, Diodato – “Fai rumore” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Con due partecipazioni alle spalle, una nel 2014 nella categoria Giovani (dove arrivò secondo) e una nel 2018 tra i Big, Diodato torna sul palco di Sanremo con il brano Fai rumore. Una canzone sulla fine di un amore che, talvolta, risucchia le persone in una sfera di silenzio assordante, paralizzandole. Un testo malinconico sui rumori, voci, richiami che l’udito umano percepisce, portando alla mente i bei tempi che furono. Un brano che si pone più come un momento di riflessione tormentata tra passato e futuro, tra un’amore finito e la possibilità di tornare a riprendere in mano la propria vita in mano senza abbandonando i fantasmi del passato, o quantomeno facendo prima pace con essi. Il testo di “Fai rumore” di Diodato Sai che cosa penso,Che non dovrei pensare,Che se poi penso sono un animaleE se ti penso tu sei un’anima,Ma forse è questo ... open.online

