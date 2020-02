Roma, col Bologna ancora emergenza: toccherà a Pastore (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma, col Bologna ancora emergenza a centrocampo per Fonseca. Il tecnico dovrebbe rimpiazzare Pellegrini col rientrante Pastore La prossima gara della Roma, quella in casa contro il Bologna, diventa di fondamentale importanza per la squadra di Fonseca per non perdere il treno del quarto posto. Il portoghese, come ormai consueto, si trova in emergenza. Diawara è ancora ai box, Pellegrini è squalificato dopo l’espulsione rimediata a Reggio Emilia. La coperta, a centrocampo, è corta. I soli Veretout e Cristante sono i “sopravvissuti”. Ragion per cui l’allenatore rispolvererà Javier Pastore, in fase di recupero dall’edema osseo all’anca. Dovrebbe essere lui ad agire sulla trequarti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

