Regionali in Liguria - "assist" per la Salvatore e primo incontro Orlando-Sansa : Il sito del Movimento pubblica un post a sostegno della candidata: «Con lei per liberare la Liguria». Vertice a Roma sull’apertura ai Dem: prende corpo l’idea di un secondo voto su Rousseau

Regionali in Liguria : un aggiornamento : Dal mio osservatorio genovese assisto al perdurare nel Pd e dintorni della sbornia a seguito degli esiti elettorali di domenica scorsa (ovviamente emiliano-romagnoli, visto che su quelli calabresi è calato il silenzio dei sedicenti trionfatori). L’ipotetica ripresa per grazia ricevuta di un partito in palese declino, che ora sembra aver ritrovato l’insopportabile spocchia dei suoi anni migliori(?): l’albagia neo-togliattiana di Massimo D’Alema, ...

Regionali Liguria - Ferruccio Sansa per resistere a Salvini. Ma il M5S rischia di rovinare tutto : Elezioni Regionali Liguria, Ferruccio Sansa per resistere a Salvini. Ma il M5S rischia di rovinare tutto In Liguria in queste ore, c’è un cruciale test di sopravvivenza del nuovo centrosinistra, e – in contemporanea – si svolge un test intellettivo sulle capacità di comprensione politica dell’ala ortodossa del M5s. In Liguria fino a lunedì il risultato elettorale era già scritto: da un lato il centrodestra unito, dall’altro i ...

Elezioni Regionali Liguria 2020 data - candidati e quando si vota : Elezioni regionali Liguria 2020 data, candidati e quando si vota Elezioni regionali Liguria 2020: la prossima tappa delle Elezioni regionali è prevista domenica 26 gennaio 2020 quando rinnoveranno i consigli regionali gli elettori di Emilia Romagna e Calabria. Apertissima la sfida nella prima delle due regioni dove Lucia Borgonzoni, forte del vento nazionale a favore del centrodestra, proverà a battere il presidente uscente Stefano ...

Elezioni Regionali Liguria - un battagliero professore contro l’immobilismo : Nel suo ufficio di preside della Scuola Politecnica Genovese (nata dalla fusione tra le Facoltà di Ingegneria e Architettura) Aristide Fausto Massardo teneva in bella vista il manifesto di un film meno noto di Sean Connery: “La collina del disonore”, riferimento alla sua lunga battaglia condotta contro la speculazione immobiliare sul cucuzzolo abbandonato di Erzelli, dietro l’aeroporto, scollegato dal resto della città e flagellato in permanenza ...

Spese pazze in Liguria - la Corte dei Conti condanna nove ex consiglieri Regionali del Pd : Dovranno risarcire tra i 4 e i 9 mila euro a testa per le Spese effettuate dal Partito democratico nel 2008, non ritenute attinenti all'attività istituzionale nel gruppo