Prescrizione, Renzi a Bonafede: “Non hai i numeri, fermati finché sei in tempo” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Riparte lo scontro tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il Guardasigilli Alfonso Bonafede: il tema è la Prescrizione. Il nuovo partito dell’ex premier aveva già annunciato che in Aula i suoi avrebbero votato contro e si sarebbero allineati al centrodestra. Ora, di nuovo, Renzi torna a rimarcare quando precedentemente detto dal palco dell’Assemblea nazionale del partito. “fermati finché sei in tempo – ha detto l’ex premier rivolgendosi a Bonafede – perché in Parlamento votiamo contro la follia sulla Prescrizione. Patti chiari amicizia lunga”. Infine, conclude: “Senza di noi non avete i numeri al Senato e forse neanche alla Camera, rifletteteci bene. Io voto la civiltà non la barbarie sulla Prescrizione”. Ma la replica del Guardasigilli arriva poco dopo. Prescrizione, scontro Renzi-Bonafede Non c’è accordo sul tema ... notizie

Prescrizione - ancora scontro nel governo. Renzi avverte Bonafede : senza Iv non avete i numeri. Il ministro : no ricatti : ancora scontro nel governo sulla giustizia. Matteo Renzi dall'assemblea di Italia viva lancia quello che sembra un vero e proprio ultimatum al Guardasigilli sulla Prescrizione . "A Bonafede dico: fermati immediatamente perché noi in Parlamento votiamo contro la follia che avete fatto sulla Prescrizione , non dite che non ve l'avevamo detto, noi tra poltrone e ideale e civiltà giuridica scegliamo i secondi. E non avete i numeri senza di noi al ...

Botta e risposta sulla Prescrizione : Bonafede risponde a Renzi : Il leader di Italia Viva attacca il ministro: “Non ha i numeri per la Prescrizione ”. Bonafede replica: “Non accetto ricatti”. Il dem Orlando: “Polemica assurda”. Continua in maniera abbastanza fastidiosa la polemica attorno alla votazione per la nuova legge sulla Prescrizione . Questa volta a riprendere la parola sull’argomento è Matteo Renzi . Il leader di Italia […] L'articolo Botta e risposta ...

Renzi trova un buco sulla Prescrizione e si infila : La caduta del governo no, ma una falla di crisi invece sì. Due giorni di melina all’Assemblea nazionale di Italia Viva, prima giurando “l’appoggio totale” al governo, poi aggiungendo mezze frasi del tipo “vorrei ma non posso”, un tiki taka che non morde gli avversari e i compagni di coalizione, vero obiettivo del guastafeste Matteo Renzi . Poi succede un fatto: nell’ultima ora dell’ultimo ...

Renzi : Bonafede attento - sulla Prescrizione Italia Viva vota no. Il ministro - no ai ricatti : A Bonafede dice: fermati finche sei in tempo, perché noi votiamo contro la follia che avete fatto. Fermatevi finche siete in tempo: patti chiari, amicizia lunga. Ma Bonafede non accetta ricatti

Prescrizione - Renzi avverte il governo : “Noi votiamo contro - non avete la maggioranza” : Matteo Renzi ‘minaccia’ il governo sulla Prescrizione . Il monito ad Alfonso Bonafede: “Noi votiamo contro la follia che avete fatto, e al Senato non avete i numeri”. Matteo Renzi infiamma le discussioni sulla Prescrizione minacciando di fatto la maggioranza di governo . Il leader di Italia Viva ha ribadito l’intenzione di votare contro la proposta di Bonafede, con l’esecutivo che si troverebbe così in ...

Matteo Renzi annuncia il voto contrario di Italia Viva sulla Prescrizione : “Al ministro Bonafede dico fermati finché sei in tempo perché in Parlamento votiamo contro la follia sulla prescrizione . Patti chiari amicizia lunga: non dite che non ve lo avevamo detto e senza di noi non avete i numeri al Senato e forse neanche alla Camera, rifletteteci bene. Non voto la barbarie sulla prescrizione , io voto civiltà”: Matteo Renzi nel discorso di chiusura dell’assemblea nazionale di Italia Viva ha annuncia to ...

Prescrizione - Renzi a Bonafede : "Fermati" : 15.13 All'Assemblea nazionale di Italia Viva, Renzi dice al ministro della Giustizia Bonafede di fermarsi sulla Prescrizione . "Fermati finchè sei in tempo,perché in Parlamento votiamo contro". "Non siamo un partito di plastica,siamo un partito vero. Più ci denigrano, più dimostreremo di poter dettare l'agenda" dice Renzi , e "chi vuole costruire correnti torni nel Pd". Annuncia che "il 14 febbraio consegneremo al governo il nostro piano choc". ...

Matteo Renzi contro Bonafede e M5s : "Fermatevi - sulla Prescrizione non avete i numeri in Parlamento" : "Fermatevi perché non avete i numeri in parlamento". Matteo Renzi lancia un messaggio chiaro a M5s e Alfonso Bonafede sulla prescrizione . Dal palco dell'assemblea di Italia Viva a Roma, l'ex premier non molla e sfida il ministro della Giustizia, a costo di rischiare la crisi di governo che, almeno a

Prescrizione - Renzi minaccia Pd-M5s/ “Bonafede si fermi o Iv vota contro il Governo” : Prescrizione , Matteo Renzi minaccia Pd-M5s "Bonafede ferma la tua riforma altrimenti noi di Italia Viva votiamo contro il Governo"

Prescrizione - Renzi minaccia il governo : “Votiamo no - in Senato senza Italia Viva non avete i numeri. Vi ho avvertiti” : “Votiamo contro la follia che avete fatto sulla Prescrizione . Bonafede, fermati finché sei in tempo. Poi non dite che non ve lo avevamo detto: in Senato senza Italia Viva non avete i numeri. E forse nemmeno alla Camera”. A dirlo, dal palco di Cinecittà che chiude la prima Assemblea nazionale di Iv, Matteo Renzi . A Palazzo Madama i Senato ri di Italia Viva sono 17. L'articolo Prescrizione , Renzi minaccia il governo : “Votiamo no, ...

Prescrizione - la minaccia di Renzi al governo : “Bonafede fermati - votiamo contro e senza di noi non ci sono i numeri in Senato” : “A Bonafede dico fermati finché sei in tempo, perché in Parlamento votiamo contro la follia che avete fatto sulla Prescrizione ”. Lo afferma il leader di Italia viva, Matteo Renzi , chiudendo la prima assemblea nazionale del suo partito. “Fra le poltrone e civiltà giuridica, scegliamo la civiltà giuridica, e senza di noi non avete i numeri in Senato”, aggiunge. “Non ne posso più delle polemicucce, patti chiari e ...

Prescrizione - la minaccia di Renzi : “Votiamo contro e senza di noi non ci sono i numeri in Senato” : “A Bonafede dico fermati finché sei in tempo, perché in Parlamento votiamo contro la follia che avete fatto sulla Prescrizione ”. Lo afferma il leader di Italia viva, Matteo Renzi , chiudendo la prima assemblea nazionale del suo partito. “Fra le poltrone e civiltà giuridica, scegliamo la civiltà giuridica, e senza di noi non avete i numeri in Senato”, aggiunge. “Non ne posso più delle polemicucce, patti chiari e ...

Effetto Emilia : i renziani raffreddano i bollori sulla Prescrizione : La politica ha cambiato verso, sono gli effetti del voto in Emilia Romagna, della vittoria del centrosinistra e della prima sconfitta vera di Matteo Salvini. O almeno sembra. Così un argomento fondamentale qual è quello della prescrizione , che è stato il nodo dei nodi della maggioranza giallorosso, dei vertici fino a notte fonda accompagnati dalle pizze calde, invece che in vetrina viene nascosto nel retrobottega: in ...

E’ tregua sulla Prescrizione . I renzian continuano a bocciare la bozza Bonafede : 7 giorni per un accordo : tregua sulla prescrizione all'interno della maggioranza. Italia viva continua a dichiararsi contraria alla legge Bonafede ma concede agli alleati una settimana per trovare un accordo . Dopo, però, arriveranno comunque in votazione gli emendamenti dei renzian i al Milleproroghe che chiedono di sospendere gli effetti della riforma. Il momento della verità è dunque rimandato e nessuno strappo si è consumato oggi nell'aula della Camera chiamata a ...

I renziani fanno un'apertura a Governo e Pd sulla Prescrizione : Italia viva si asterrà sul rinvio della proposta di legge Costa in Commissione giustizia. La decisione è stata presa durante una riunione di gruppo alla Camera.Si tratta - spiegano fonti parlamentari di Iv - di una ‘apertura condizionata’, in attesa che la maggioranza e il Governo trovino una soluzione sulla riforma della prescrizione.

ManlioDS : Per carità, #Renzi e #Boschi possono dire ciò che credono ma se vogliono lo scontro col #M5S sulla #prescrizione no… - petergomezblog : Prescrizione, Renzi: “Votiamo contro, senza di noi non ci sono i numeri”. Bonafede: “Ricordi che non governa più co… - petergomezblog : Prescrizione, la minaccia di Renzi al governo: “Bonafede fermati, votiamo contro e senza di noi non ci sono i numer… -