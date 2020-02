Pensioni ultime notizie: conguaglio febbraio 2020, ecco l’importo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Pensioni ultime notizie: conguaglio febbraio 2020, ecco l’importo Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano il conguaglio sull’assegno Pensionistico del mese di febbraio con riferimento all’importo erroneamente sottratto a gennaio (il bonus Poletti legato alla rivalutazione Inps 2019, +1,1%), errore immediatamente riconosciuto dall’Inps, che ha comunicato che avrebbe provveduto nel mese successivo a recuperare quanto ingiustamente tolto. Pensioni ultime notizie: conguaglio febbraio 2020, cosa sapere Il 1° gennaio è stata la volta dell’accredito per i pensionati che hanno un conto alle Poste, mentre oggi lunedì 3 gennaio è il turno dell’accredito presso le banche. Per quanto sappiamo, relativamente agli accrediti di sabato 1 non c’è stato alcun problema, quindi non dovrebbero esserci mancati conguagli nemmeno negli accrediti di oggi. Il consiglio è sempre quello di ... termometropolitico

