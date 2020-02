Lavoro: in ufficio con il cane a Greve in Chianti. Comune dice sì ai dipendenti (Di martedì 4 febbraio 2020) Il Comune autorizza i dipendenti in forma sperimentale a tenere il proprio cane negli uffici durante l'orario di Lavoro. E' la giunta comunale, guidata dal sindaco Paolo Sottani, ad aver approvato il provvedimento con l'obiettivo di favorire il miglioramento del benessere organizzativo dell'ente e ad aumentare la produttività firenzepost

