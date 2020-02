La vendetta di Bossi su Salvini (Di lunedì 3 febbraio 2020) Intervistato da Gad Lerner su Repubblica, Umberto Bossi oggi va all’attacco di Matteo Salvini e della sua scelta di allearsi con l’estrema destra che secondo il Senatùr snatura la Lega dei suoi tempi. Per questo auspica che si cambi leadership: «Al Senato mi hanno chiesto di quale partito ero membro e io gli ho risposto che sono della Lega Nord. Ma la sigla non era prevista, a insistere sarei finito nel gruppo misto. Allora ho aderito al gruppo Lega per Salvini premier, per forza di cose. Ma una tessera nazionalista mica fa per me. Ci sono tanti militanti che non approverebbero. Molti sono già andati via, attirati dal movimento Grande Nord di Roberto Bernardelli. Sbagliano prospettiva. Soffrono perché la Lega ha tolto la parola al Nord. Ma non è finito il mondo. Un recupero è possibile». Cambiando leader? «Evidentemente anche cambiando leadership. Ma io ho fiducia che, ... nextquotidiano

vendetta Bossi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : vendetta Bossi