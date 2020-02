Joaquin Phoenix contro il "razzismo" di questa stagione dei premi ai BAFTA 2020 (Di lunedì 3 febbraio 2020) Joaquin Phoenix parla di razzismo sistemico dell'industria del cinema, criticando l'andamento di questa stagione dei premi nel suo discorso di ringraziamento ai BAFTA 2020. Joaquin Phoenix inarrestabile ai BAFTA 2020 critica l'andamento di questa stagione dei premi parlando di razzismo sistemico nel corso del discorso di ringraziamento per il premio ricevuto per Joker. Dopo il Golden Globe e il SAG Award, Joaquin Phoenix si è portato a casa anche il BAFTA per la miglior interpretazione maschile, battendo i colleghi Leonardo DiCaprio (C'era una volta a... Hollywood), Adam Driver (Storia di un matrimonio), Taron Egerton (Rocketman) e Jonathan Pryce (The Two Popes). Il palco della Royal Albert Hall di Londra è diventato l'occasione per lanciare un importante messaggio, criticando la mancanza di diversità in questa ... movieplayer

