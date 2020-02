Indiana Jones 5: Kathleen Kennedy conferma che non si tratta di reboot (Di lunedì 3 febbraio 2020) Riguardo agli aggiornamenti su Indiana Jones 5, la responsabile di Lucas film Kathleen Kennedy ha rilasciato una breve intervista domenica sera durante i BAFTA 2020, riguardo gli aggiornamenti sui progressi del prossimo capitolo del famoso franchise che vide il primo capitolo distribuito nei cinema U.S.A. nell’ormai lontano e nostalgico 1981. Parlando con la BBC sul red carpet dei BAFTA, la Kennedy ha condiviso alcune importanti notizie su Indiana Jones 5. Alla domanda su a che punto fossero i progressi riguardo la stesura del film, Kathleen Kennedy ha risposto decisa: “Stiamo lavorando, portando la sceneggiatura dove vogliamo che sia e poi saremo pronti per partire“, e ha continuato con una gradita conferma, “Harrison Ford sarà coinvolto. Non è un reboot ma una continuazione “. La produzione su Indiana Jones 5 è stata lenta ma costante, a causa di vari ... nerdgate

cinemaniaco_fb : ?????????????? Indiana Jones 5, Kathleen Kennedy: 'Harrison Ford è entusiasta all'idea di tornare sul set'… - Rogue1movie : RT @badtasteit: #KathleenKennedy aggiorna su #IndianaJones 5 e conferma che una presto donna dirigerà un film di Star Wars - 3cinematographe : #IndianaJones5: #HarrisonFord 'non vede l'ora' di tornare -