In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Febbraio: Renzi lavora per Salvini. Il patto dei 2 Matteo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Italia Viva Prescrizione®ionali: il patto dei due Matteo All'assemblea del suo minipartito, Renzi minaccia di mandare sotto Conte votando con la destra della Lega e di B. di Wanda Marra Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Duri d'orecchio. "Gli avvocati stufi di dover ascoltare Davigo" (Filippo Facci, Libero, 30.1). Rischiano di imparare qualcosa. L'ideona. "'La prescrizione di Bonafede intasa il sistema'. L'allarme della Cassazione agita il governo" (La Stampa, 1.2). "Cassazione, i dubbi sulla riforma: senza prescrizione rischio paralisi" (Corriere della sera, 1.2). "Prescrizione vuol dire paralisi giudiziaria" (il Foglio, 1.2). … Cinque stelle Campania, gelo per Fico: no al Pd dalla base dei 5S Vince la linea Ciarambino-Di Maio con quasi il 90% dei 120 tra attivisti, portavoce ed eletti di Vincenzo Iurillo mediterraneo Migranti, così deve cambiare ...

