Il figlio di Fabio Testi è bloccato in Cina a causa del coronavirus (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tra le preoccupazioni dei concorrenti del Grande Fratello VIP di quest’anno di sicuro non rientra il nuovo coronavirus. Il regolamento del reality vieta infatti la possibilità di ricevere informazioni dall’esterno. Gli autori stanno però pesando di fare un’eccezione, data la recente notizia secondo la quale il figlio di Fabio Testi sarebbe bloccato in Cina a causa dell’emergenza sanitaria. Fabio Testi e gli altri concorrenti ignari dell’emergenza sanitaria Fabio Testi, attore veneto classe ’41, è stato inserito quest’anno nel cast della nuova edizione del reality in onda su Canale 5. I concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini non sono al corrente dell’emergenza sanitaria presente al di fuori della casa di Cinecittà, ma probabilmente verranno informati nel corso delle prossime puntate. Questa possibile eccezione alla regola è dettata dalla notizia riportata dal ... thesocialpost

